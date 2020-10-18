Прямой эфир

«Дистанция хорошая, природа вокруг». Как прошёл спортивный праздник с участием связистов под Барановичами

18 октября 2020 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Масштабный спортивный праздник с участием военных связистов 17 октября прошел под Барановичами. Военнослужащие вместе со своими семьями собрались на лыжероллерной трассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дистанция хорошая, природа вокруг». Как прошёл спортивный праздник с участием связистов под Барановичами-1

В программе были легкоатлетический кросс на 2,5 и 10 километров, конкурс «Юный снайпер», открытый турнир по баскетболу. Зрители и участники попробовали блюда солдатской кухни. Также было организовано выступление творческих коллективов.

«Дистанция хорошая, природа вокруг». Как прошёл спортивный праздник с участием связистов под Барановичами-4

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил:
Наш чемпионат становится, если можно так называть, открытым. Сегодня мы видим представителей не только наших войск бригада внутренних войск, зенитно-ракетные части, авиация, радиотехнические войска. Надеюсь, все покажут достойные результаты в канун нашего основного профессионального праздника.

«Дистанция хорошая, природа вокруг». Как прошёл спортивный праздник с участием связистов под Барановичами-7

Сергей Перевитый, начальник инженерной службы 85-й бригады связи:
Бежал 5 километров. Дистанция хорошая. Природа вокруг, лес, чистый воздух. Все только способствует бежать. Военный должен быть спортивным, офицер должен быть спортивным, это несомненно. И мы в своей бригаде тоже занимаемся регулярно спортом. Четыре раза в неделю мы стабильно занимаемся физической подготовкой.

«Дистанция хорошая, природа вокруг». Как прошёл спортивный праздник с участием связистов под Барановичами-10

Спортивный выходной объединил более двух десятков команд. К слову, прошел масштабный праздник в преддверии Дня войск связи, который отмечается в Беларуси 20 октября.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Мищенко # Сергей Перевитый # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы имеем дело с теми же товарищами, с которыми имели всегда». Анонс интервью с командиром минского ОМОНа
18 октября 2020 11:34

«Мы имеем дело с теми же товарищами, с которыми имели всегда». Анонс интервью с командиром минского ОМОНа

Какой будет зима и ждать ли ещё тепла? Народные приметы на неделю с 19 по 25 октября
18 октября 2020 10:08

Какой будет зима и ждать ли ещё тепла? Народные приметы на неделю с 19 по 25 октября

Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю
18 октября 2020 08:11

Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю