«Дистанция хорошая, природа вокруг». Как прошёл спортивный праздник с участием связистов под Барановичами

Новости Беларуси. Масштабный спортивный праздник с участием военных связистов 17 октября прошел под Барановичами. Военнослужащие вместе со своими семьями собрались на лыжероллерной трассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе были легкоатлетический кросс на 2,5 и 10 километров, конкурс «Юный снайпер», открытый турнир по баскетболу. Зрители и участники попробовали блюда солдатской кухни. Также было организовано выступление творческих коллективов.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил:

Наш чемпионат становится, если можно так называть, открытым. Сегодня мы видим представителей не только наших войск – бригада внутренних войск, зенитно-ракетные части, авиация, радиотехнические войска. Надеюсь, все покажут достойные результаты в канун нашего основного профессионального праздника.

Сергей Перевитый, начальник инженерной службы 85-й бригады связи:

Бежал 5 километров. Дистанция хорошая. Природа вокруг, лес, чистый воздух. Все только способствует бежать. Военный должен быть спортивным, офицер должен быть спортивным, это несомненно. И мы в своей бригаде тоже занимаемся регулярно спортом. Четыре раза в неделю мы стабильно занимаемся физической подготовкой.