«Настроение команды боевое». Как белорусские танкисты готовятся к Армейским международным играм

Новости Беларуси. Первый заезд белорусской сборной по танковому биатлону состоится в день открытия Армейских международных игр, 23 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже прошла жеребьевка команд-участниц конкурса. По итогам прошлого соревновательного года сборные разделились на два дивизиона. Наша страна вошла в состав первого вместе с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Сербией и Узбекистаном.

Белорусские танкисты уже ознакомились с особенностями трассы полигона Алабино. Экипажи также определили для себя наиболее успешную стратегию прохождения маршрута. Отметим, у белорусской сборной первой из всех команд «преобразилась» и боевая машина.

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

Настроение нашей команды боевое, готовы завоевать только передовые места, так скажем. Мы только что явились свидетелями жеребьевки. Нам предстоит выступать на танке синего цвета в первых заездах.

Иван Гуз, капитан команды:

Былые экипажи стараются чему-то новому научить новых, пришедших только первый раз сюда. Как-то все вместе идем к успеху.