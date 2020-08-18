«Настроение команды боевое». Как белорусские танкисты готовятся к Армейским международным играм

Новости Беларуси. Первый заезд белорусской сборной по танковому биатлону состоится в день открытия Армейских международных игр, 23 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый заезд белорусской сборной по танковому биатлону состоится в день открытия Армейских международных игр, 23 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже прошла жеребьевка команд-участниц конкурса. По итогам прошлого соревновательного года сборные разделились на два дивизиона. Наша страна вошла в состав первого вместе с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Сербией и Узбекистаном.
Белорусские танкисты уже ознакомились с особенностями трассы полигона Алабино. Экипажи также определили для себя наиболее успешную стратегию прохождения маршрута. Отметим, у белорусской сборной первой из всех команд «преобразилась» и боевая машина.
Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Настроение нашей команды боевое, готовы завоевать только передовые места, так скажем. Мы только что явились свидетелями жеребьевки. Нам предстоит выступать на танке синего цвета в первых заездах.
Иван Гуз, капитан команды:
Былые экипажи стараются чему-то новому научить новых, пришедших только первый раз сюда. Как-то все вместе идем к успеху.
Напомним, соревнования пройдут с 23 августа по 5 сентября. Уже 9-й год подряд. В конкурсе примут участие танкисты из 16 стран мира.