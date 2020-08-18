Фермер-блогер Юрий Ганцевич рассказал подробности взаимодействия с альтернативными кандидатами

В 2020 году он претендовал на пост кандидата в Президенты Беларуси, даже зарегистрировал инициативную группу, но не стал собирать подписи. В интервью Юрий Ганцевич делится подробностями взаимодействия с альтернативными кандидатами.

Новости Беларуси. В нашем распоряжении появилось интервью Юрия Ганцевича, известного как фермер-блогер. Он называл себя соратником Сергея Тихановского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Ганцевич, фермер, блогер, претендент на пост кандидата в Президенты Беларуси:

Я знаю, что просто там платят за тех людей, которые сидят на сутках, и платят по 80 евро. Я таких сумм не знаю. Я сижу, мне мои друзья приносят передачи. У меня нет никаких денег. Я все штрафы свои платил сам.

Кто хотел войти в вашу инициативную группу и зачем?

Юрий Ганцевич:

Инициативной группе помогала Светлана Тихановская. Там были люди Статкевича. Я просто сразу разобрался и не стал свой народ подставлять. Я увидел 60 человек, которые мне присылали в инициативную группу, присылали свои данные. Я отправлял, так как у меня нет высшего образования, эти данные Светлане Тихановской. Она формировала там инициативную группу, составляла списки. Как оказалось потом, люди, которые в инициативной группе, – это люди Статкевича, которые меня просто хотели на митингах подставить.

Что вы думаете о деньгах, изъятых у С. Тихановского?