СК: 10 августа неизвестные захватили грузовик и заблокировали им дорогу

Новости Беларуси. Появляются все новые подробности неспокойных ночей начала прошлой недели. Тогда, напомним, несанкционированные митинги, прежде всего в Минске, переросли в столкновения с силовиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произошло это не без помощи провокаторов, которые своими действиями подставляли людей, вынуждая их быть участниками массовых беспорядков.