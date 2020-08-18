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СК: 10 августа неизвестные захватили грузовик и заблокировали им дорогу

18 августа 2020 11:55
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Новости Беларуси. Появляются все новые подробности неспокойных ночей начала прошлой недели. Тогда, напомним, несанкционированные митинги, прежде всего в Минске, переросли в столкновения с силовиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произошло это не без помощи провокаторов, которые своими действиями подставляли людей, вынуждая их быть участниками массовых беспорядков.

СК: 10 августа неизвестные захватили грузовик и заблокировали им дорогу-1

Вечером 10 августа водитель грузовика МАЗ выехал по заявке к станции метро «Спортивная», чтобы эвакуировать неисправный троллейбус. В автомобиле помимо водителя находились еще двое работников парка. Когда подъехали на пересечение проспекта Пушкина и Притыцкого, дорога оказалась забаррикадирована клумбами и мусорными контейнерами, по проезжей части ходили люди.  

СК: 10 августа неизвестные захватили грузовик и заблокировали им дорогу-4

Водитель постарался объехать, но его остановили неизвестные, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынудили сотрудников парка покинуть машину. Позже злоумышленники использовали МАЗ в своих целях: они заблокировали несколько полос движения.

СК: 10 августа неизвестные захватили грузовик и заблокировали им дорогу-7

Один из нападавших задержан. Это 28-летний житель Минской области. Он признан подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, а также в участии в массовых беспорядках. Сейчас он под стражей. Возбуждено уголовное дело. Следователи ищут других подозреваемых.

# Массовые беспорядки # общество # Фотофакт

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