СК: 10 августа неизвестные захватили грузовик и заблокировали им дорогу
Новости Беларуси. Появляются все новые подробности неспокойных ночей начала прошлой недели. Тогда, напомним, несанкционированные митинги, прежде всего в Минске, переросли в столкновения с силовиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Произошло это не без помощи провокаторов, которые своими действиями подставляли людей, вынуждая их быть участниками массовых беспорядков.
Вечером 10 августа водитель грузовика МАЗ выехал по заявке к станции метро «Спортивная», чтобы эвакуировать неисправный троллейбус. В автомобиле помимо водителя находились еще двое работников парка. Когда подъехали на пересечение проспекта Пушкина и Притыцкого, дорога оказалась забаррикадирована клумбами и мусорными контейнерами, по проезжей части ходили люди.
Водитель постарался объехать, но его остановили неизвестные, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынудили сотрудников парка покинуть машину. Позже злоумышленники использовали МАЗ в своих целях: они заблокировали несколько полос движения.
Один из нападавших задержан. Это 28-летний житель Минской области. Он признан подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, а также в участии в массовых беспорядках. Сейчас он под стражей. Возбуждено уголовное дело. Следователи ищут других подозреваемых.