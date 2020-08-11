Президент Беларуси: «Все страны закрылись и свою экономику остановили – мы работали. Вперёд – продавайте»

Новости Беларуси. Одна из ключевых задач для белорусской экономики – увеличение экспорта. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по актуальным вопросам развития пищевой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников – представители правительства, руководители профильных предприятий, Белкоопсоюза, концерна «Белгоспищемпрома». Для многих из них это совещание – своего рода отчет о проделанной работе после назначения на должности. Президентом тогда были даны конкретные поручения. Очевидно, что нынешний год для экономики непростой. Работать приходится в сложных условиях, но многим пандемия сыграла только на руку. В то время, как многие закрыли свои границы, для нас открылись новые рынки сбыта товаров. Предприятия «Белгоспищепрома» за первое полугодие расширили географию поставок еще на 18 стран. Показатель по экспорту в целом выполнен на 105 %. Также начали работу по организации торгового представительства концерна в Китае.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из-за пандемии коронавирусной инфекции более полугода наши предприятия работают в непростых условиях. Но, несмотря на это, мы смогли сохранить рабочие места и экспортный потенциал. Наша система переработки абсолютно не связана в отрицательном плане с коронавирусом. Сырья у вас было предостаточно. Крестьяне работают как никогда хорошо, есть мясо, молоко, сахар и прочее. И потребление. Все страны закрылись и свою экономику остановили – мы работали. Вперед – продавайте. Рынки открыты, просто нужно шевелиться. Как мне докладывают министр сельского хозяйства, вице-премьер и другие, что проблем со сбытом продукции нет. Надо усиливаться. Но тем не менее очень важное направление этого усиления – увеличение экспорта. Как вы справляетесь с решением этой задачи? Отдельный вопрос по поставкам в Китай.

Отечественные предприятия вырастили хороший урожай, в том числе зерна, овощей и фруктов. Все переработать до миллиграмма. Потерь не должно быть никаких. И еще одна задача – у населения тоже есть неплохой урожай. Это хорошее подспорье. Если мы хотим, чтобы население на своих приусадебных участках и прочих возделывало сельскохозяйственную продукцию, ее нужно выкупить у людей. Как идет переработка этой продукции? В том числе отдельно хотел бы услышать, как вы перерабатываете рапс – рынки, цены и так далее. В свое время мы поддержали сахароперерабатывающие предприятия, организации кондитерской отрасли, создали холдинг «Минск Кристалл», приняли ряд кадровых решений. Как выполняются те задачи, которые тогда были поставлены? Как осваиваются новые рынки сбыта? Как дела с кадрами в курируемых вами отраслях? Хватает ли квалифицированных специалистов?