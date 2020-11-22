В Беларуси выздоровели 103 848 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус

Новости Беларуси. Статистика по заболеваемости COVID-19 в Беларуси. По данным Минздрава, от недуга к 22 ноября избавились 103 848 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарегистрированы же 123 999 человек с положительным тестом на COVID-19. За последние сутки – 1 564 новых случая. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 096 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.