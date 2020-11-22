22 ноября в Беларуси отмечается День образования отрядов милиции особого назначения

Новости Беларуси. День образования отрядов милиции особого назначения отмечается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно они доказывают свою боеспособность и готовность выполнять поставленные задачи.

Сегодня большинство сотрудников снова в строю: воскресенье и очередной протестный марш. ОМОН готов к любому сценарию. Именно на долю отрядов милиции особого назначения с начала массовых беспорядков в Минске выпало немало ключевых задач по наведению порядка и обеспечению безопасности в обществе.