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22 ноября в Беларуси отмечается День образования отрядов милиции особого назначения

22 ноября 2020 11:29
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Новости Беларуси. День образования отрядов милиции особого назначения отмечается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно они доказывают свою боеспособность и готовность выполнять поставленные задачи.

22 ноября в Беларуси отмечается День образования отрядов милиции особого назначения-1

Сегодня большинство сотрудников снова в строю: воскресенье и очередной протестный марш. ОМОН готов к любому сценарию. Именно на долю отрядов милиции особого назначения с начала массовых беспорядков в Минске выпало немало ключевых задач по наведению порядка и обеспечению безопасности в обществе.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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