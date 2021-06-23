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В Беларуси выявили индийский штамм коронавируса

23 июня 2021 09:00
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Новости Беларуси. В Беларуси нашли индийский штамм COVID-19. Циркуляция данного варианта коронавируса отмечена только в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выявили индийский штамм коронавируса-1

10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для индийского штамма. В Минздраве отметили, что активная вакцинация поможет населению перенести его более спокойно.

Индийский вариант COVID-19 может более эффективно распространяться по сравнению с другими, однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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