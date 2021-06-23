В Беларуси выявили индийский штамм коронавируса

Новости Беларуси. В Беларуси нашли индийский штамм COVID-19. Циркуляция данного варианта коронавируса отмечена только в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для индийского штамма. В Минздраве отметили, что активная вакцинация поможет населению перенести его более спокойно.

Индийский вариант COVID-19 может более эффективно распространяться по сравнению с другими, однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание.