В Беларуси вырастут размеры социальных выплат

Новости Беларуси. С ноября увеличивается размер бюджета прожиточного минимума, а работники учреждений соцобслуживания получат зарплату с учетом роста надбавки. Несколько нововведений вступают в силу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С изменением бюджета прожиточного минимума, он теперь составляет 367 рублей 79 копеек, вырастут размеры социальных выплат. Это пособия семьям, воспитывающим детей, доплаты и надбавки пенсионерам, пособия по уходу за инвалидами I группы и престарелыми, социальные пенсии.