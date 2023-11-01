Прямой эфир

В Беларуси вырастут размеры социальных выплат

01 ноября 2023 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С ноября увеличивается размер бюджета прожиточного минимума, а работники учреждений соцобслуживания получат зарплату с учетом роста надбавки. Несколько нововведений вступают в силу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вырастут размеры социальных выплат-1

С изменением бюджета прожиточного минимума, он теперь составляет 367 рублей 79 копеек, вырастут размеры социальных выплат. Это пособия семьям, воспитывающим детей, доплаты и надбавки пенсионерам, пособия по уходу за инвалидами I группы и престарелыми, социальные пенсии. 

В Беларуси вырастут размеры социальных выплат-4

C 1 ноября вводится также регулирование тарифов на все виды услуг стоматологов для повышения доступности такой помощи. Пересмотр ценообразования призван сделать расценки более клиентоориентированными, но с сохранением качества оказываемых услуг. Регулирование затрагивает все клиники.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Самый проблемный момент». Вопросы несанкционированных свалок мусора обсудили в Минске
01 ноября 2023 06:52

«Самый проблемный момент». Вопросы несанкционированных свалок мусора обсудили в Минске

В Беларуси с 1 ноября проводится проверка системы реагирования на акты терроризма
01 ноября 2023 06:03

В Беларуси с 1 ноября проводится проверка системы реагирования на акты терроризма

Придыбайло: в любом светоче либеральной мысли коррупционная схемка. В итоге эти люди предают Родину за американские бабки
31 октября 2023 19:58

Придыбайло: в любом светоче либеральной мысли коррупционная схемка. В итоге эти люди предают Родину за американские бабки