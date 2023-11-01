«Самый проблемный момент». Вопросы несанкционированных свалок мусора обсудили в Минске

Новости Беларуси. Порядок на земле и соблюдение законодательства в природоохранной сфере. Ряд вопросов обсудили эксперты в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители госорганов озвучили результаты реализации Республиканского плана мероприятий, в соответствии с которым в Беларуси продолжалось озеленение и благоустройство.

Леонид Исаченко, начальник отдела Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Самый проблемный момент – это свалки, которые наши граждане выносят в том числе в леса, на какие-то территории, которые более удалены от центров населенных пунктов. Садовые товарищества, вокруг них зачастую находим места несанкционированного складирования отходов.

Владимир Касьяненко, начальник управления координации контрольной деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Кто повторно совершает административное правонарушение, к тем принимаются меры административного воздействия. Санкция довольно суровая. Например, за несанкционированное размещение отходов в отношении физических лиц применяется штраф в размере 30 базовых величин, в отношении юридических – 1 000 базовых величин.