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«Самый проблемный момент». Вопросы несанкционированных свалок мусора обсудили в Минске

01 ноября 2023 06:52
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Новости Беларуси. Порядок на земле и соблюдение законодательства в природоохранной сфере. Ряд вопросов обсудили эксперты в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Самый проблемный момент». Вопросы несанкционированных свалок мусора обсудили в Минске-1

Представители госорганов озвучили результаты реализации Республиканского плана мероприятий, в соответствии с которым в Беларуси продолжалось озеленение и благоустройство.

«Самый проблемный момент». Вопросы несанкционированных свалок мусора обсудили в Минске-4

Леонид Исаченко, начальник отдела Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Самый проблемный момент – это свалки, которые наши граждане выносят в том числе в леса, на какие-то территории, которые более удалены от центров населенных пунктов. Садовые товарищества, вокруг них зачастую находим места несанкционированного складирования отходов.

«Самый проблемный момент». Вопросы несанкционированных свалок мусора обсудили в Минске-7

Владимир Касьяненко, начальник управления координации контрольной деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Кто повторно совершает административное правонарушение, к тем принимаются меры административного воздействия. Санкция довольно суровая. Например, за несанкционированное размещение отходов в отношении физических лиц применяется штраф в размере 30 базовых величин, в отношении юридических – 1 000 базовых величин.

«Самый проблемный момент». Вопросы несанкционированных свалок мусора обсудили в Минске-10

Мирный созидательный труд во благо чистой и зеленой страны – это не только экологическая кампания, но и в целом отношение белорусов к своей земле.

# Мусор # общество # Фотофакт

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