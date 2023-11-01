В Беларуси с 1 ноября проводится проверка системы реагирования на акты терроризма

На территории нашей страны с 1 по 3 ноября будут проверять государственную систему реагирования на акты терроризма. Об этом информирует Государственной секретариат Совбеза.

В данный период будет осуществляться передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности. По отдельным дорогам общественного пользования и участкам местности временно будет ограничено движение гражданского транспорта. Государственный секретариат Совета безопасности сообщает, что в учебных целях также будут применяться имитационные средства поражения.