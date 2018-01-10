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В Беларуси выпустили марку в честь 100-летия пограничной службы

10 января 2018 13:15
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Новости Беларуси. Марки, посвященные 100-летию пограничной службы Беларуси, выпустило Министерство связи и информатизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выпустили марку в честь 100-летия пограничной службы-1

Церемония гашения прошла в Минске. Планируется, что тираж в 72 тысячи экземпляров разлетится по всему миру.

В Беларуси выпустили марку в честь 100-летия пограничной службы-4

В Беларуси выпустили марку в честь 100-летия пограничной службы-6

Филателисты получат целый почтовый набор, состоящий из художественной марки, подарочного конверта и специального памятного штемпеля. Отметим, это первое событие в честь празднования 100-летнего юбилея, который белорусские пограничники отметят 28 мая.

# общество # Коллекционирование # Фотофакт

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