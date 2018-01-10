«Чтобы дети чувствовали, что Дед Мороз есть, и пожелания, которые у них есть, сбываются». Подводим итоги акции «Наши дети»
В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь – Елена Головнёва.
Сегодня завершается новогодняя благотворительная акция «Наши дети». Какие итоги вы можете сделать? Сколько детей приняло участие в этой акции? Кто эти дети? Какие мероприятия проходили в ней?
Елена Головнёва, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь:
Акция «Наши дети» – это традиционная акция. Впервые в 1995 году национальным планом действий по улучшению положения детей в Республике Беларусь Министерства образования было поручено организовать и провести такую акцию. Она была изначально направлена на оказание помощи социально-уязвимым категориям детей – это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, погибших при исполнении своего долга, дети-инвалиды, дети, которые по каким-то особым причинам нуждаются в повышенной заботе и внимания государства.
На сегодняшний день это завершается 22 акция. И с каждым годом она набирает всё больше и больше оборотов. Изначально у нас заявилось 90 республиканских органов государственного управления, общественных организаций и банков для участия в акции. Но я думаю, что когда мы завершим акцию, начнём подводить итоги, то, конечно, увидим, что участников будет гораздо больше.
Центральным событием акции является ёлка с участием Главы государства во Дворце Республики. В этом году впервые более тысячи детей стали участниками мероприятий, новогодних представлений во Дворце Независимости. Впервые дети побывали в главном для нашего государства здании. Стоит отметить, что во всех учреждениях образования, во всех отделениях детских больниц, во всех детских интернатных учреждениях все дети, которые находятся в стационарных условиях, были окружены заботой и вниманием взрослых добрых лиц, которые пришли кто-то с конфетами, кто-то с концертами, кто-то с какими-то игрушками. Это для того, чтобы дети чувствовали, что Дед Мороз есть и пожелания, которые у них есть, сбываются в разных формах.
Началась акция с чудесной выставки «Калядная зорка» в Национальном центре художественного центра детей и молодёжи. Прошла большая выставка «Лёд, цветы, фантазия» в Республиканском центре экологии и краеведения. В Республиканском центре инновационного и технического творчества проходит выставка «ТехноЁлка», где дети были со всей страны. В каждой области и в городе Минске прошли областные ёлки и городская ёлка с участием председателей облисполкома и мэра города Минска, высшие должностные лица побывали во всех учреждениях. Очень широко освещали телеканалы эти мероприятия. Поэтому мы будем долго подводить итоги и точную цифру не сможем назвать. Но мы очень надеемся, что каждый ребёнок, который нуждается в повышенной заботе, почувствовал, что такое Новый Год.
Сегодня финал акции. Что ждёт ребят в заключительном этапе? И где он пройдёт?
Елена Головнёва:
Каких-то специальных мероприятий на уровне Республики мы не предполагаем, потому что начался учебный год, завершились каникулы, дети сели за школьные парты. Я думаю, что в каждом учреждении образования будет обращено внимание на то, что такая акция прошла, пройдёт ещё пресс-конференция по итогам этой акции. Мы попытаемся посчитать участников, материальные затраты, которые были израсходованы на организацию проведения мероприятия. Но самое главное, что можно сказать: всем, кто принимал участие, огромное спасибо! Потому что, поделившись кусочком тепла, добра и любви к детям социально-уязвимых категорий, мы сами становимся богаче, добрее и внимательнее.
Как же выбрать, кто будет участвовать в этом году, а кто будет в следующем?
Елена Головнёва:
Они у нас постоянно участвуют, именно белорусские дети социально-уязвимых категорий.
Если сравнить самую первую акцию и сегодняшнюю, есть ли отличия?
Елена Головнёва:
Стоит отметить, что благодаря тем профилактическим мероприятиям, которые в стране сегодня реализуются, постепенно сокращается число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Оптимизируется сеть детских интернатных учреждений, у нас активно развиваются семейные формы устройства детей на воспитание. У нас сегодня 80% детей живёт в замещающих семьях. И праздники для таких детей тоже организовываются на базе районных социально-педагогических центрах, каких-то конкретных учреждений образования. В канун Нового года существует добрая традиция – открывать детские дома семейного типа.