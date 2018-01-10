«Чтобы дети чувствовали, что Дед Мороз есть, и пожелания, которые у них есть, сбываются». Подводим итоги акции «Наши дети»

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь – Елена Головнёва. Сегодня завершается новогодняя благотворительная акция «Наши дети». Какие итоги вы можете сделать? Сколько детей приняло участие в этой акции? Кто эти дети? Какие мероприятия проходили в ней? Елена Головнёва, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь:

Акция «Наши дети» – это традиционная акция. Впервые в 1995 году национальным планом действий по улучшению положения детей в Республике Беларусь Министерства образования было поручено организовать и провести такую акцию. Она была изначально направлена на оказание помощи социально-уязвимым категориям детей – это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, погибших при исполнении своего долга, дети-инвалиды, дети, которые по каким-то особым причинам нуждаются в повышенной заботе и внимания государства.

На сегодняшний день это завершается 22 акция. И с каждым годом она набирает всё больше и больше оборотов. Изначально у нас заявилось 90 республиканских органов государственного управления, общественных организаций и банков для участия в акции. Но я думаю, что когда мы завершим акцию, начнём подводить итоги, то, конечно, увидим, что участников будет гораздо больше.

Центральным событием акции является ёлка с участием Главы государства во Дворце Республики. В этом году впервые более тысячи детей стали участниками мероприятий, новогодних представлений во Дворце Независимости. Впервые дети побывали в главном для нашего государства здании. Стоит отметить, что во всех учреждениях образования, во всех отделениях детских больниц, во всех детских интернатных учреждениях все дети, которые находятся в стационарных условиях, были окружены заботой и вниманием взрослых добрых лиц, которые пришли кто-то с конфетами, кто-то с концертами, кто-то с какими-то игрушками. Это для того, чтобы дети чувствовали, что Дед Мороз есть и пожелания, которые у них есть, сбываются в разных формах.

Началась акция с чудесной выставки «Калядная зорка» в Национальном центре художественного центра детей и молодёжи. Прошла большая выставка «Лёд, цветы, фантазия» в Республиканском центре экологии и краеведения. В Республиканском центре инновационного и технического творчества проходит выставка «ТехноЁлка», где дети были со всей страны. В каждой области и в городе Минске прошли областные ёлки и городская ёлка с участием председателей облисполкома и мэра города Минска, высшие должностные лица побывали во всех учреждениях. Очень широко освещали телеканалы эти мероприятия. Поэтому мы будем долго подводить итоги и точную цифру не сможем назвать. Но мы очень надеемся, что каждый ребёнок, который нуждается в повышенной заботе, почувствовал, что такое Новый Год.