На заседании Совета по развитию предпринимательства обсудили вопросы лицензирования и декрет Президента
Новости Беларуси. Как реализуются нормы декрета Президента «О развитии предпринимательства» и что нужно изменить в правилах лицензирования. Эти вопросы стали ключевыми 10 января на заседании экспертного совета по развитию предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящее время Минэкономики активно внедряет новации декрета в практику. Идет доработка указа о лицензировании, эту деятельность намерены регулировать единым документом. Также готовится документ, который максимально сократит сроки любых административных процедур.
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Сейчас постановление об административных процедурах занимание 650 страниц. Мы думаем о том, как их максимально унифицировать и сделать максимально сжатый документ. Насколько это получится – это задача сложная, на нее отведено полгода.
Руководители профильных департаментов, бизнесмены, председатели общественных объединений предпринимателей. Все пришли с предложениями. К примеру, вопросы возникают с информированностью бизнесменов о последних новациях. Специально для этого намерены проводить интернет-брифинги, выездные заседания, а также давать методические рекомендации.