На заседании Совета по развитию предпринимательства обсудили вопросы лицензирования и декрет Президента

Новости Беларуси. Как реализуются нормы декрета Президента «О развитии предпринимательства» и что нужно изменить в правилах лицензирования. Эти вопросы стали ключевыми 10 января на заседании экспертного совета по развитию предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время Минэкономики активно внедряет новации декрета в практику. Идет доработка указа о лицензировании, эту деятельность намерены регулировать единым документом. Также готовится документ, который максимально сократит сроки любых административных процедур.

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Сейчас постановление об административных процедурах занимание 650 страниц. Мы думаем о том, как их максимально унифицировать и сделать максимально сжатый документ. Насколько это получится – это задача сложная, на нее отведено полгода.