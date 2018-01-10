В Беларуси уровень заболевания гриппом и вирусными инфекциями ниже, чем за тот же период 2017 года

Новости Беларуси. Пик ожидается в конце января – начале февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под особым вниманием медиков – дети, беременные женщины и пожилые люди. Именно для них перенести инфекцию наиболее сложно.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

В окружающих нас странах уже многие в Европе регистрируют не только спорадические случаи, но и локальную активность гриппа. Поэтому мы не закрыты ни от кого и, естественно, заболеваемость гриппом будет регистрироваться.