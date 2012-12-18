В Беларуси выбрали лучший студотряд

Новости Беларуси. Лучший студенческий отряд назвали в Беларуси. Таким образом, официально завершится третий трудовой семестр. В этом году в нем приняло участие рекордное количество студентов — почти 100 тысяч.

Они работали на строительстве дорог, молочно-товарных ферм, школ, спортивных комплексов и жилых домов. Среди значимых объектов — комплекс «Студенческая деревня», новое здание Музея истории Великой отечественной войны, а также строительство городских больниц в Витебске и Новополоцке.

Наградили не только лучшую молодёжь, но и работодателей. А завершили торжественную церемонию весьма символично: молодые люди из мозаики собрали карту Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альбина Сычевская, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Мы сегодня внесли предложение, чтобы деятельность студенческих отрядов не ограничивалась с 1 мая по 30 сентября, а студотряды могли работать в свободное от учебы время, круглогодично. Есть сегодня потребность и в строительных отрядах, к нам поступало предложение, чтобы мы сформировали отряд строительный на строительство Купаловского театра, музея Великой Отечественной войны.

Сергей Ровда, студент Белорусского национального технического университета, лауреат республиканского конкурса «Трудовой семестр»:

Научились мы многому, потому что хороший объект попался, можно было чему поучиться, хорошее попалось начальство. Ребята остались довольны.