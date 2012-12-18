Власти Минска обещают решить проблемы заснеженных дорог и улиц в течение трех дней

Новости Минска. Повышенная готовность. Снегопады корректируют работу столичных служб. В связи со сложными погодными условиями председатель Мингорисполкома распорядился ввести в городе особый режим. В районных администрациях создали оперативные штабы, которые координируют уборку улиц.

В течение трех дней снежная проблема должна быть решена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Тулай, первый заместитель начальника Минского городского Управления МЧС:

Администрации районов могут использовать технику всех субъектов хозяйствования, которые находятся на территории района для уборки территории, уборки городских улиц, основных проездов, переулков, а также объектов социального назначения. Для того, чтобы в течение этих трех дней навести порядок и обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта и свободный доступ граждан к местам своей работы.

Ситуацию осложняют сильные морозы, которые установились на этой неделе в Беларуси. Сейчас за окном минус пятнадцать. Ночью столбик термометра опуститься до 20, а местами и вовсе до 25 градусов. Усилится ветер: в отдельных районах его порывы будут достигать 18 метров в секунду. К медикам уже обратились десятки пострадавших с обморожениями и гололёдными травмами.

Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

С начала сезона у нас обратилось в районе 12 человек. За последние сутки госпитализирован один пациент с отморожениями кистей, первой, второй и третьей степени. Основная причина – неправильно подобранная одежда, обувь и отсутствие ношения рукавиц и перчаток.

Снегопады на этой неделе прекратятся. И у коммунальных служб будет время убрать снег с улиц, дорог и крыш домов. В связи со сложными погодными условиями спасатели работают в режиме повышенной готовности. Руководителям предприятий необходимо привлечь все средства для ликвидации последствий снегопадов вместе с коммунальными службами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области сохраняется тяжелая ситуация. На выходных сильный снег и вьюга привели к отключению электричества и усложнения дорожной ситуации в столичном регионе. На некоторое время без света остались 17 населенных пунктов. Почти тысяча единиц техники работали на дорогах Минской области круглые сутки, но справиться со снежными заносами на основных магистралях удалось только ближе к утру понедельника. В итоге около десятки автолюбителей стали заложниками вьюги. Благодаря спецтехнике спасателей из снежных заносов были вызволены 73 легковых автомобиля, 99 автобусов и 7 грузовых автомобилей.

Так, в Несвижском районе из-под снежного кювета спасатели достали микроавтобус с украинскими номерами. 8 человек, находившихся в салоне, не пострадали.

Тем временем, в связи со сложными погодными условиями, ГАИ ввела на отдельных участках дорог ограничения скорости до 50-70 км/час, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анастасия Клебан, пресс-секретарь Минского областного Управления МЧС:

Оперативная обстановка находится под контролем, постоянно информация стекается на центрах оперативного управления Минского областного Управления МЧС. Очень много сообщений поступает в связи с различными дорожно-транспортными происшествиями. Так, только за минувшие сутки 70 раз в Минской области спасатели пожарные выезжали для того, чтобы эвакуировать из снежных завалов транспортные средства. Хотелось бы обратить внимание и водителей на то, чтобы быть осторожными.