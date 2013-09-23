Наши люди - в Голливуде. Мировая мода на Беларусь. Спецрепортаж СТВ

Новости Беларуси. В Голливуде, и не только в нем, похоже, мода на Беларусь. Звезды американского кино спасают мир на самолетах «белорусских авиалиний», учатся поцелую «по-мински». В Японии про девушку с именем Беларусь даже сняли целый мультфильм.

Иногда это по-хорошему смешно, иногда не очень, но всегда заставляет задуматься. Между прочим, некоторые Министерства иностранных дел даже проплачивают появление в зарубежном телеэфире рекламы о своей стране. И, таким образом, тоже влияют на формирование имиджа о государстве. Ведь не у всех есть возможность проводить международные спортивные первенства.

Если по улице гуляют медведи и все играют на балалайках — это Россия. По хорошим дорогам едут качественные автомобили — значит вы в Германии. В Италии - пицца и футбол...

Образ множества стран уже сформирован настолько отчетливо, что избавиться от не всегда приятных ассоциаций порой невозможно. Беларусь в середине девяностых для многих еще была страной-загадкой, о которой, например, в западной киноиндустрии упоминали редко, но не всегда метко.

Культовый телесериал «Друзья» - один из первых современных крупных проектов, в котором упомянули Минск. Последний эпизод картины в премьерном эфире смотрели больше 50 миллионов человек. А на протяжении десяти лет персонаж по имени Дэвид рассказывал зрителю об особенности жизни в белорусской столице.

Анатолий Акантинов, генеральный директор Центра стратегического развития «Маркетинговые системы»:

Вывод напрашивается такой, чтобы нашим имиджем не манипулировали. Чтобы мы, все-таки, сами отвечали за свой имидж. Но для этого надо делать действительно определенную технологию.

В действительности, «пиар» важен не только для политиков и представителей шоу-бизнеса, но и для города, региона, целой страны. По мнению экспертов, в решении глобальной задачи «раскрутки» государства надо рассказывать о том, что есть. И реально что-то делать. Ведь если дороги будут плохими, никто не скажет, что они хорошие.

Валентин Лопан, директор маркетинговой и PR-кампании:

Начали мостить тротуары плиточкой, красить фасады, подсвечивать их. Город стал нарядным, чистым и, может быть, даже более интересным, вкладывались деньги в восстановление исторических зданий в центре. Именно это формирует новый образ, а не разговоры об этом!

Репутация белорусских летчиков позволила пройти кастинг для съемок уже в пятом по счету «Крепком орешке». Теперь наши люди — сами в Голливуде. За штурвалом вертолета МЧС.

Олег Яковлев, начальник Государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «АВИАЦИЯ» МЧС Республики Беларусь:

Вертолеты такие есть и в России, но они выбрали нас, потому что тут и авиационные специалисты подготовлены к выполнению такой задачи, делали такую работу и с внешней подвеской, и полеты ночью, и посадка ночью.

Ми-26 гримировали три дня, а чтобы придать машине устрашающий вид, приделали даже бутафорскую пушку. И здесь уже нет повода для смеха за кадром. Наоборот, в финальных титрах — благодарность лично министру и всей вертолетной команде. Работу «силовиков» оценили. Вот и в другом боевике появился один из супергероев, спасающих мир от ядерной катастрофы.

К спасению всего живого на земле, оказывается, причастны и авиаторы. В постапокалиптическом фильме ужасов герой Брэда Пита смог сбежать от полчищ зомби, конечно, только на самолете с надписью «Белорусские авиалинии».

В то же время, где эта загадочная Беларусь находится, до сих пор представляют немногие. Этот факт даже использовали в телесериале «Сверхъестественное», чтобы подчеркнуть, насколько же далеко забросила неведомая сила главных героев.

И действительно, страна лесов и партизан — известный образ. Но есть и современные особенности, которые нужно грамотно подать туристу.

Анатолий Акантинов, генеральный директор Центра стратегического развития «Маркетинговые системы»:

Я считаю, что самое главное — это люди и то, что делают люди в нашей стране. Вот впереди ЧМ по хоккею. Это очень хороший событийный момент, когда надо это использовать и показывать Беларусь с хорошей стороны.

К хоккейному чемпионату мира подготовка идет полным ходом. Вплоть до выпуска сувениров — важна каждая мелочь. Ведь и по ним тоже будут судить о хозяйке спортивного форума.

Охрана общественного порядка — одна из главных задач. На время чемпионата общество станет куда более интернациональным. Найти общий язык надо, например, английский. Тех, кто будет обслуживать чемпионат мира, в столичной милиции провели с помощью тестов.

Что интересно, позиционировать Беларусь как страну спортивную многие считают действительно выгодным вложением, правда, третьим по счету. Согласно опросу, проведенному имиджевым белорусским порталом, большинство респондентов за то, чтобы развивать санаторно-курортный образ.

Анатолий Акантинов, генеральный директор Центра стратегического развития «Маркетинговые системы»:

Появились такие ответы, что это страна замков, страна спорта, казино, страна выходного дня, то есть много версий.

Что из этого наш приоритет? Еще можно успеть определиться, пока в массовом сознании, например, японцев, окончательно не укрепился образ Беларуси — героини популярного «аниме», как девушки с очень красивой внешностью, но при этом со скверным характером. В этом же мультфильме прописаны образы и других стран: России, Украины, Китая... но учить историю по мотивам «Хеталии и Страны Оси» -так называется аниме - настоятельно не рекомендуется.

Синее платье, белоснежные манжеты и фартук, полосатый пояс, отдаленно напоминающий знаменитый слуцкий, — сегодняшние тренды токийской моды. Именно такими теперь представляют японцы жителей синеокой. А вот так выглядит белорусский модник по мнению американского режиссера.

Мода на Беларусь как на страну, судя по всему, уже начинает появляться. Какой она будет в конечном итоге, зависит не только от тех, кто формирует имидж нашего государства - спортсменов, артистов или «пиарщиков», но и от каждого из нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.