Прямой эфир

23 сентября порывы ветра в Беларуси достигнут местами 24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение

23 сентября 2013 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сильный ветер в Беларуси ущерба пока не причинил, сообщили в МЧС Беларуси. Нет повреждений сооружений, не нарушена жизнедеятельность объектов. По данным «Белэнерго», отключений линий электропередачи также не зафиксировано.

Напомним, синоптики объявили  штормовое предупреждение из-за резких порывов  ветра. 23 сентября он местами достигнет 24 м/с. В связи со сложными метеоусловиями объявили оранжевый уровень опасности.

В МЧС советуют автолюбителям парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, пешеходам также обходить стороной шаткие сооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Наши люди - в Голливуде. Мировая мода на Беларусь. Спецрепортаж СТВ
23 сентября 2013 07:17

Наши люди - в Голливуде. Мировая мода на Беларусь. Спецрепортаж СТВ

«Калории очень быстро уходят, потому что нервы съедают все». Интервью с Народной артисткой Беларуси Зинаидой Зубковой (Купаловский театр)
22 сентября 2013 18:57

«Калории очень быстро уходят, потому что нервы съедают все». Интервью с Народной артисткой Беларуси Зинаидой Зубковой (Купаловский театр)

Директор сельхозпредприятия «Совхоз» Городок» Александр Барышников знает, как привлечь специалистов на село
22 сентября 2013 17:08

Директор сельхозпредприятия «Совхоз» Городок» Александр Барышников знает, как привлечь специалистов на село