23 сентября порывы ветра в Беларуси достигнут местами 24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение

Новости Беларуси. Сильный ветер в Беларуси ущерба пока не причинил, сообщили в МЧС Беларуси. Нет повреждений сооружений, не нарушена жизнедеятельность объектов. По данным «Белэнерго», отключений линий электропередачи также не зафиксировано.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за резких порывов ветра. 23 сентября он местами достигнет 24 м/с. В связи со сложными метеоусловиями объявили оранжевый уровень опасности.

В МЧС советуют автолюбителям парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, пешеходам также обходить стороной шаткие сооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.