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В Беларуси введут в эксплуатацию 4,5 млн кв.м. жилья в 2025-м

26 февраля 2025 06:36
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4,5 миллиона квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Беларуси в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них почти миллион будет построен с поддержкой государства. Основная часть нового жилья появится в Минской области.

В Беларуси введут в эксплуатацию 4,5 млн кв.м. жилья в 2025-м-2

В Беларуси постоянно улучшают качество жизни населения, а в Год благоустройства строительной отрасли особое внимание. Именно эта сфера вносит значительный вклад в экономику: одно рабочее место здесь дает 10 дополнительных в смежных отраслях. В 2024 году строительный комплекс стал лидером по росту валовой добавленной стоимости. А его доля в структуре ВВП сформировалась на уровне в 5,7 %.

В Беларуси введут в эксплуатацию 4,5 млн кв.м. жилья в 2025-м-4

Анжелина Сыромятникова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Строители в 2024 году сработали неплохо. Перевыполнены прогнозные показатели по вводу индивидуального жилищного строительства. По строительству арендного жилья, по строительству электродомов, по обеспечению многодетных семей жильем. Также есть хорошие показатели по импортозамещению. Доля отечественных продуктов строительных превысила 90 %.

Качество работы и благоустройство в целом оценят в новых номинациях конкурса «Лидеры в строительстве». В 2025 году он проводится 22 раз. Среди основных целей – популяризация качественных продуктов, современных технологий, систем, решений и оборудования отечественных стройпредприятий, знакомство с лучшими объектами, обмен передовым опытом.

# Палата представителей # Год благоустройства # Строительство # Государственная политика

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