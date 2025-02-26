Старинная аптека, дом Богдановича и множество музеев – узнали, чем богато Троецкое предместье

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Троицкое предместье – визитная карточка не только нашей столицы, но и всей страны. Разноцветные домики украшают открытки, магниты и другую сувенирную продукцию. А потому знакомы многим. Но это лишь малая часть старинного города. Сегодня она привлекает туристов и местных жителей множеством музеев, кафе, ресторанов и, безусловно, необыкновенной архитектурой.

Екатерина Шаповалова, экскурсовод:

Сам термин «предместье» – это та часть старого города, которая выходила за пределы городских стен. Вокруг нашего замчища, которое было небольшим, потому что размещалось на полуострове, стали формироваться жилые районы. Это Раковское предместье. Это предместье Верхнего рынка, нынешняя площадь Свободы. И, конечно, левый берег Свислочи – Троицкое предместье.

В Троицком предместье и сегодня под черепичными крышами некоторых домов располагаются мастерские художников. Буквально каждое строение здесь имеет свою историю и свои секреты.

Екатерина Шаповалова:

Это здание старинной корчмы. Конечно, главное здание в предместье в любом городе – это храм. Ну, и корчма – это тоже культовое место. Здесь отмечали все крестины, родины, именины, заключались сделки. Корчмы у нас изначально в Беларуси были двух типов – с заездом, то есть с ночлегом, и без заезда.

В Троицком предместье сохранился дом, в котором некоторое время жили родители Янки Купалы. В Троицком, к слову, родился Максим Богданович. А это одна из самых старинных минских аптек.