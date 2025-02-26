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26 и 27 февраля работает горячая линия КГК по вопросам стоимости землеустроительных работ

26 февраля 2025 06:22
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Горячую телефонную линию открывает Комитет госконтроля. 26 и 27 февраля по короткому номеру 191 принимается информация о стоимости землеустроительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 и 27 февраля работает горячая линия КГК по вопросам стоимости землеустроительных работ-2

Сообщить можно о расценках при обмере земельных участков, в том числе оформлении акта выбора, отводе и установлению границы на местности, восстановлении, изменении границы земельного участка. Также можно высказать свои предложения по организации данной работы. Обращения принимаются с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Кроме этого, информация принимается в чат-бот Telegram-канала КГК.

# Комитет госконтроля

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