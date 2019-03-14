В Беларуси введут сетевое обучение, которое позволит студентам заниматься на военной кафедре в другом вузе

Новости Беларуси. В Беларуси готовится указ о сетевой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ, позволит студентам вузов, в которых нет военной кафедры, обучаться воинской науке в другом университете.

Критерии отбора при этом останутся прежними: хорошие медицинские показатели и высокий средний балл. Количество вакантных мест для юношей будет зависеть от кадровой востребованности.

Практика сетевого обучения уже существует в России. В нашей стране указ может вступить в силу в 2020 году.

Игорь Слуцкий, начальник управления военного образования Министерства обороны Беларуси:

Данный указ прорабатывается в Министерстве образования и он касается не только военной подготовки, это очень небольшая часть. Там будет включена наша компетенция. Это расширит линейку возможностей военных кафедр, а также даст возможность обучаться ребятам, которым не получилось поступить в военное учебное заведение. Но человек хочет связать свою жизнь или с Вооруженными Силами, или с любой другой силовой структурой.