КГК переходит от повального контроля к аналитическому

Новости Беларуси. 2 августа органам госконтроля Беларуси исполняется 95 лет. Его ветеранов и сотрудников поздравил Глава государства. 2 августа 1919 года был создан первый контрольный орган советской страны, получивший название Комиссариат государственного контроля Временного рабоче-крестьянского Советского правительства Белоруссии. За это время не раз менялось название и принадлежность: из партийного контроль сначала стал народным, а затем и государственным, который, к слову, тоже отмечает юбилей — 20-летие.

Сегодня комитет — это высший контролирующий орган страны. В сфере внимания высшего органа финансового контроля практически все отрасли экономики и социальной сферы, а основной задачей ведомства является обеспечение экономической безопасности страны. Только за шесть месяцев нынешнего года органами Комитета государственного контроля взыскано в бюджет почти 800 миллиардов рублей, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Мы уходим сейчас от просто контроля (повального контроля) к аналитическому. Для этого у нас есть аналитический центр, финансовая разведка. Мы делаем сегодня приоритеты в профилактическом контроле, чтобы на подступах к нарушению мы могли пресечь те или иные поползновения. Это дает свой эффект. Эффективность работы госконтроля в последние годы резко возросла.