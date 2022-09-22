Александр Лукашенко рассказал подробности будущего разговора с Си Цзиньпином
Новости Беларуси. Лидеры Беларуси и Китая договорились в рабочем режиме обсудить экономику, политику и военно-техническое сотрудничество. Тематикой и сроками будущего разговора Александр Лукашенко поделился 22 сентября на встрече с первым вице-президентом китайской корпорации Citic Construction, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международная инжиниринговая компания работает в Беларуси уже 15 лет. Китайская корпорация строит под ключ объекты разного назначения, от промышленных до спортивных, и поставляет востребованное оборудование. В нашей стране Citic Construction успешно возвели несколько объектов, три инвестпроекта в работе прямо сейчас. Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества. Кроме того, разговор с топ-менеджером строительного титана также полезен в преддверии встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, которую сегодня анонсировал белорусский лидер.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне надо основательно подготовиться к разговору совсем скоро, как мы договорились, с председателем Си Цзиньпином. Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда с председателем, обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве. Поэтому мне надо выяснить ряд вопросов, которые связаны с вашей компанией.
Я очень надеюсь, что нынешний ваш визит не просто прояснит ситуацию по некоторым проектам и мы сможем оговорить сроки завершения этих проектов, но и ваш визит даст возможность заглянуть в будущее наших отношений, особенно в строительной отрасли. Компания Citic Construction готова работать в Беларуси и строить по самым современным технологиям ряд предприятий. Мы это приветствуем.
Представитель международной корпорации поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи и подчеркнул, что в Китае наш Президент имеет много поклонников. Citic Construction готова и дальше развивать деловые отношения с Беларусью, а в будущих проектах они планируют больше задействовать наши местные компании. К слову, сейчас корпорация занимается в Беларуси строительством обогатительного калийного комбината, гостинично-делового комплекса в Минске и высокотехнологичного агропроизводства.