В Беларуси вступили в силу положения обновлённого Лесного кодекса

Изменения, которые касаются как работников отрасли, так и простых граждан – в Беларуси начали действовать положения обновленного Лесного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что касается физических лиц, то, например, уточнены их обязанности при обнаружении лесных пожаров.

А чтобы проще было озеленять приусадебные участки и другие объекты, скорректирована процедура заготовки декоративных растений. Также изменен порядок продления ордеров на отпуск древесины на корню. Лес – это природный ресурс, значимость которого с каждым годом возрастает. Для выявления незаконных рубок, борьбы с пожарами и захватами обновленный Кодекс значительно расширяет полномочия и механизмы охраны. Перечень должностных лиц, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, расширен. В Беларуси проводится последовательная работа не только по сохранению, но и воссозданию леса.