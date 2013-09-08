Беларусь формирует вторую часть гуманитарного груза для Амурской области

Новости Беларуси. Беларусь формирует вторую часть гуманитарного груза. Первую партию самолет МЧС доставил в Амурскую область России накануне. На борту - 43 тонны детского питания. Оно необходимо тем, кто живет в селах, оказавшихся отрезанными стихией от большой земли.

Помочь российскому региону, пострадавшему от паводка, предложил Президент Александр Лукашенко. Вскоре в Амурскую область из Беларуси прибудут мясные консервы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Герасимович, и.о. министра пожарной безопасности и гражданской защиты Амурской области (Россия):

Мне хочется выразить благодарность Беларуси, потому что я сам из Беларуси. Мы приняли полный самолет гуманитарного груза, продуктов питания, заводы загрузили продукты питания, в основном, это детские направления, потому что у нас очень много людей находится в пунктах длительного размещения. Те люди, которые лишились жилья, их нужно тоже поддержать. И спасибо родной Беларуси, что она отозвалась!