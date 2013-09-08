Новости Беларуси. Более 90 лет славной истории, невероятных подвигов и технического совершенства. В Беларуси 8 сентября - День танкиста. Праздник традиционно отмечается во второе воскресенье сентября.

Самые яркие страницы истории войск написаны в годы Великой Отечественной. Тогда танкисты бесстрашно громили противника в Сталинградской и Курской битвах. Особую роль сыграли и в стратегической наступательной операции «Багратион».

Танковые войска Беларуси и сегодня достойно продолжают боевые традиции своих предшественников, по-прежнему выступают главной ударной силой сухопутных войск республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.