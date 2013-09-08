Новости Беларуси. Вспомнить былое. 8 сентября в Минске военнослужащие запаса принесли присягу.

Всего присягали на верность Родине 25 военнослужащих. От рядового до подполковника. Новых старых призывников будут готовить к крупнейшим учениям года «Запад-2013». В общей сложности в них будут участвовать порядка 13 тысяч военных из Беларуси, России, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В маневрах будет задействовано более 50 самолетов и вертолетов, 350 единиц бронетанковой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Жогло, глава администрации Заводского района:

По-разному складывается судьба людей службы в запасе. Сегодня в рамках этих учений мы призвали из запаса уже опытных военнослужащих, которые прошли школу с свое время еще при Советском Союзе, есть и молодые ребята, которые недавно служили уже в белорусской армии.

Олег Козлов, полковник, начальник сборов:

Сейчас идет обучение личного состава в строй, после этого они будут реально выполнять задачу в рамках учений по охране обороне и объектов Заводского района, а также выполнять другие задачи.