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В Беларуси впервые выполнят ночную высадку десанта одновременно с двух Ил-76

03 апреля 2021 11:45
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Новости Беларуси. Кадры от военных летчиков. В эти дни в Беларуси готовится масштабная операция по высадке десанта одновременно с двух Ил-76, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое будет впервые в истории военно-воздушных сил страны.

В Беларуси впервые выполнят ночную высадку десанта одновременно с двух Ил-76-1

2 апреля два транспортных самолета прибыли на аэродром Барановичи, где была осуществлена погрузка личного состава 38-й десантно-штурмовой бригады. Вечером 3 апреля планируется десантирование военнослужащих на полигон Сахара под Брестом. Ночная высадка станет завершающей стадией тактических учений.

# Военная авиация # общество # Фотофакт

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