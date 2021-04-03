В Беларуси впервые выполнят ночную высадку десанта одновременно с двух Ил-76

Новости Беларуси. Кадры от военных летчиков. В эти дни в Беларуси готовится масштабная операция по высадке десанта одновременно с двух Ил-76, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое будет впервые в истории военно-воздушных сил страны.
Новости Беларуси. Кадры от военных летчиков. В эти дни в Беларуси готовится масштабная операция по высадке десанта одновременно с двух Ил-76, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое будет впервые в истории военно-воздушных сил страны.
2 апреля два транспортных самолета прибыли на аэродром Барановичи, где была осуществлена погрузка личного состава 38-й десантно-штурмовой бригады. Вечером 3 апреля планируется десантирование военнослужащих на полигон Сахара под Брестом. Ночная высадка станет завершающей стадией тактических учений.