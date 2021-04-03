В Беларуси впервые выполнят ночную высадку десанта одновременно с двух Ил-76

Новости Беларуси. Кадры от военных летчиков. В эти дни в Беларуси готовится масштабная операция по высадке десанта одновременно с двух Ил-76, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое будет впервые в истории военно-воздушных сил страны.