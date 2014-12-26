В Беларуси вовсю идет подготовка к Новому году: какие подарки готовят белорусы?

Новости Беларуси. До Нового года осталось совсем немного. Поэтому белорусы вовсю готовятся к его встрече. В магазинах царит предпраздничная суматоха – кто-то покупает продукты к столу, кто-то подарки под елку.

Ольга Власовец, СТВ:

По традиции к Новому году белорусы начинают готовиться заранее. И следуют народной примете: как встретишь Новый год, так и его проведешь. Поэтому от того, что будет на столе, зависит и благополучие в следующем году. Мы решили заглянуть в корзины покупателей.

Здравствуйте, к Новому году закупаетесь?

Покупатель:

К Новому году, Рождеству. Мы закупаем мандарины, икру, ананасы, красную рыбу.

Янина Феликсовна все планирует заранее, в том числе и меню на новогоднюю ночь. Поэтому, несмотря на то, что до праздника еще остается время, основные продукты уже почти закуплены, ведь семья большая. За столом соберутся, дети и внуки. Всех нужно удивить и порадовать самым вкусным и самым лучшим.

Подарки тоже нарасхват. Многие присматривают и покупают сюрпризы для родных и близких за несколько дней до 31 числа. Вот и Федор Александрович для своих «золотых» девчонок, жены и дочки, уже подбирает золотые украшения.

Елена Гайдук, заведующий секцией универмага:

Традиционно к Новому году спрос на ювелирные украшения увеличивается. Чаще всего покупают подвески, серьги, изделия с драгоценными камнями.

Кто-то выбирает твердое золото, а кто-то теплое и пушистое. Получить в подарок шубку — мечта любой девушки. Для кого-то эти желания в праздничную ночь обязательно сбудутся. А встречать год в новом наряде — это уже правило.

Ирина Басько:

Выбрала себе платье для того, чтобы порадовать себя. Платье светлое, значит, будет сопровождаться чем-то светлым в жизни, очень новым.

В кафе и ресторанах подготовка к праздничным банкетам началась намного раньше — еще в сентябре. Как рассказывают нам администраторы, заказы на празднование Нового года начали поступать за несколько месяцев.

Алена Поддубская, администратор кафе:

На Новый год у нас практически весь зал заполнен. Корпоративные вечера проводятся, есть еще дни свободные, но их уже не так много.

Судя по уже тому, как идет подготовка — праздник должен пройти на «Ура». Ведь что-что, отдыхать мы умеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.