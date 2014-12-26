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Беловежская пуща: приказ о пропуске Нового года с востока на запад пограничникам отдал Дед Мороз — границу откроют для хороших новостей и приятных событий

26 декабря 2014 15:03
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Новости Беларуси. Новый год беспрепятственно пройдет через государственную границу. Приказ о пропуске любимого праздника с востока на запад 26 декабря пограничникам отдал Дед Мороз.

На церемонии Волшебник из Беловежской пущи пообещал, что границу откроют для хороших новостей и приятных событий. Новый год проследует через пункт пропуска без таможенного оформления.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики:
Граница — это такой, если так можно выразиться, организм, который ни на секунду не замирает. Есть законодательство, и оно неукоснительно выполняется в любое время.   

Кстати, Дедушка Мороз отдает приказ пограничникам на законном основании. 6 лет назад сказочный персонаж был посвящен в почетные пограничники Республики Беларусь. Символично, что  приказ озвучивают именно здесь – около семидесяти пяти километров белорусско-польской государственной границы проходят как раз по территории Беловежской пущи – одного из крупнейших нетронутых лесных массивов в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Леонид Мальцев # Праздничные даты # Фотофакт

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