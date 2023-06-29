Дог-трекинг – поход в компании собак. Ваше питомец будет в восторге от такого занятия

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Зевс, служить! Молодец! Да уж, летом с этим красавцем в упряжке не покатаешься. А как тогда разнообразить совместный досуг? Отправиться в лес на пробежку. Док-трекинг – настоящая мечта для всех поклонников активного отдыха. Ваши пушистые красавцы тоже будут в восторге. Убедитесь сами. Хотите разнообразить свой летний досуг? Познакомьтесь с миром четвероногих чуть ближе. Поход в компании пушистого друга – всегда отличная идея. Позитив и хорошее настроение в подарок.

Анна Белькович, автор проекта:

Проект называется «Крэйзи дог кэмп». Это официальное направление от Белорусской федерации кинологических видов спорта. Основная цель – это разнообразить и улучшить жизнь бездомных животных, чтобы их жизнь была ярче, чтобы они общались с людьми, с другими домашними питомцами, потому что в наши походы ходят люди со своими собаками.

Крутые подъемы, лесные маршруты и невероятная флора. Белорусские джунгли зовут. Приключения усатых красавцев начинаются – присоединяйтесь. Обитатели изумрудного царства рады встрече с гостями. Тут вам и лось, и стройная косуля, и милый еж. Однако пройти путь по пересеченной местности без специального снаряжения не так-то и просто. Хорошая экипировка – залог успеха, как и отношения с напарником. Ведь главная миссия уникального проекта – научить человека общаться с собакой на одном языке. Даже если у вас еще нет своего питомца.

Анна Белькович:

Проект решает очень много задач. Основное – это социализация и подготовка к жизни в семье и в обществе собак из приюта. Параллельно мы хотим популяризировать кинологические виды спорта. Любой желающий, у которого нет собаки, может обратиться в приют, за ним закрепят собаку, он может заниматься любыми видами спорта, которые представлены в Белорусской федерации кинологических видов спорта. Летом в жару мы ходим 5-7 километров и 12-18. У нас проложен маршрут до Вячи – это зимний маршрут. Вокруг полей, не заходя в лес в связи с пожароопасным периодом, – семь километров. И планируются еще двухдневные походы, но не на территории Минской области.

Среди хвостатых звезд тут можно встретить неуловимую хаски, шустрого маламута, лабрадора, лайку и даже некоторых представителей охотничьих пород. Анна Белькович:

Дог-трекингом может заниматься собака любой породы. Единственный нюанс – если ваша собака тренирована на охранные функции, на защиту либо очень большая собака (немецкий дог, кавказская, восточноевропейская овчарка), то в дог-трекинг мы ее не можем взять, потому что она будет очень сильно тянуть. Это будет создавать некоторые сложности в дальнейшем взаимодействии с собакой. В основном дог-трекингом занимаются ездовые собаки. Это хаски, маламуты, самоедские лайки.

В итоге в выигрыше каждый участник проекта. Человек проводит время наедине на природе, собака сбрасывает накопившуюся энергию. Анна Белькович:

Дог-трекинг туристический – это тусовка собачья, когда и вы, и собака можете отдохнуть, попробовать себя в чем-то новом. Второе направление, и в Беларуси мы первые устроили такой забег, – мы совместили плоггинг и каникросс, бег с собаками на потяге. Плоггинг – это экологическое направление по сбору мусора. Очистим планету от легкого бытового мусора. Каникросс – бег с собакой. Мы совместили, и у нас получился дог-плоггинг. Для первого раза весьма успешно, мы собрали около 120 килограммов мусора. Очень было весело и интересно, собаки были счастливы, люди тоже очень довольны.