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Сергей Хоменко: День Независимости – это символ многовековой истории белорусского народа

29 июня 2023 17:30
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Новости Беларуси. Помнить о подвиге наших дедов и не забывать уроки истории. В преддверии Дня Независимости для сотрудников Минюста, судебных экспертов и молодежи провели тематический кинолекторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Хоменко: День Независимости – это символ многовековой истории белорусского народа-1

Гостям рассказали, чем жил Минск в годы оккупации и как проходило освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. Особо впечатлили работников Министерства юстиции цитаты из архивных документов, рассказывающие о жизни горожан в годы войны. Приглашенные историки также поделились с участниками встречи малоизвестными фактами о возрождении белорусской столицы.

Сергей Хоменко: День Независимости – это символ многовековой истории белорусского народа-4

Маргарита Старостенко, заведующая отделом Национального архива Беларуси:
Мы представляем здесь документы, касающиеся настроения людей в освобожденных городах. О том, как они радовались, как они рассказывали, в каких ужасах они проживали, о том, что населения мужского практически не осталось в этих районах. Мы представляем здесь поздравительные телеграммы Третьего белорусского фронта партизанам по поводу дня освобождения. Это тоже все уникальные документы.

Сергей Хоменко: День Независимости – это символ многовековой истории белорусского народа-7

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
В эти дни, в преддверии нашего главного государственного праздника, во всех подразделениях Министерства юстиции проводятся мероприятия по празднованию этого дня. Воплощая в жизнь идею об исторической памяти, мы этот день празднуем как День Независимости. Ведь этот день – это символ многовековой истории белорусского народа, всегда, на всех этапах деятельности боровшегося за свой суверенитет и независимость.

В завершение гостям тематической встречи показали документальный фильм из серии «Биография моей страны», посвященный освобождению Минска.

# День Независимости # общество # Маргарита Старостенко # Сергей Хоменко # Фотофакт

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