Сергей Хоменко: День Независимости – это символ многовековой истории белорусского народа

Новости Беларуси. Помнить о подвиге наших дедов и не забывать уроки истории. В преддверии Дня Независимости для сотрудников Минюста, судебных экспертов и молодежи провели тематический кинолекторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостям рассказали, чем жил Минск в годы оккупации и как проходило освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. Особо впечатлили работников Министерства юстиции цитаты из архивных документов, рассказывающие о жизни горожан в годы войны. Приглашенные историки также поделились с участниками встречи малоизвестными фактами о возрождении белорусской столицы.

Маргарита Старостенко, заведующая отделом Национального архива Беларуси:

Мы представляем здесь документы, касающиеся настроения людей в освобожденных городах. О том, как они радовались, как они рассказывали, в каких ужасах они проживали, о том, что населения мужского практически не осталось в этих районах. Мы представляем здесь поздравительные телеграммы Третьего белорусского фронта партизанам по поводу дня освобождения. Это тоже все уникальные документы.