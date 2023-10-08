В Беларуси восстановлено электроснабжение в 1080 населённых пунктах

Новости Беларуси. Сильный ветер сохранится сегодня, 8 октября, на большей части Беларуси. Его порывы могут местами достигать 24 метра в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще накануне на территорию страны обрушился циклон со шквалистым ветром. Его разрушительный след остался в Минской, Гродненской и Витебской областях. Порывы ветра на отдельных участках достигали 25-30 метров в секунду. В ряде населенных пунктов возникли проблемы с электроснабжением, в большинстве из них к нынешнему утру они устранены. Речь о 1080 деревнях и поселках. Кроме того, из-за ветра упали деревья, что в некоторых случаях привело к повреждению стоявших рядом машин.