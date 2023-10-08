В Беларуси с 9 октября начнут включать отопление в объектах соцобеспечения

Новости Беларуси. В Беларуси начинают включать отопление. Первые – Минская и Витебская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси начинают включать отопление. Первые – Минская и Витебская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там уже в понедельник, 9 октября, тепло поступит в детские сады, школы, больницы, медучреждения, гостиницы, музеи и архивы. В жилфонде батареи станут греть, как только среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составит не выше плюс 8 градусов. Обычно отопительный сезон в Беларуси начинается уже в сентябре, но в этом году первый месяц осени был самым теплым за всю послевоенную историю метеонаблюдений.
Что касается прогноза на сегодня – будет ветрено и от трех градусов тепла по северу до плюс 12 по юго-западу. Местами дожди с мокрым снегом.