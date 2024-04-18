На погранпереходе «Мядининкай» произошёл пожар. Как это повлияло на время ожидания – пообщались с водителями

Пункт пропуска «Мядининкай» возобновил оформление всех видов транспорта после остановки движения. Она была связана с ночным пожаром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что стало его причиной, и как инцидент повлиял на время ожидания на границе? Литва полностью возобновила оформление всех транспортных средств через «Мядининкай».

Из-за инцидента движение в пункте пропуска было остановлено. По состоянию на 10 утра пересечения границы с белорусской стороны ожидали около тысячи грузовых и легковых машин.

Литовская сторона очень тяжело пропускает, вот мучаемся, стоим – другого варианта нет.

– Сгорел какой-то ангар, временно, сказали, граница закрыта.

– Это как-то повлияло на ожидание или нет?

– Ну, повлияет, видимо, на пару дней дольше будем стоять.

Напомним, в настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют всего два пункта пропуска: «Каменный Лог» – «Мядининкай» и «Бенякони» – «Шальчининкай». Остальные четыре погранперехода прекратили свою работу по инициативе наших соседей.

– Приехал 2 часа назад, надеюсь, вечером уеду.

– Так быстро?

– Да, а мы же молоко покупаем, поэтому вперед-назад, а так ребята – да, неделями, может быть две недели, может быть, даже три.

Ездил последний раз полгода назад, но сейчас вообще просто печально, я не знаю, чем они думают там, просто не знаю.

Предположительно, причиной ночного пожара в пункте пропуска «Мядининкай» стал автомобиль, который загорелся во время досмотра. В машине искали тайники с контрабандными сигаретами. По информации литовских источников, люди в результате пожара не пострадали.