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На погранпереходе «Мядининкай» произошёл пожар. Как это повлияло на время ожидания – пообщались с водителями

18 апреля 2024 17:18
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Пункт пропуска «Мядининкай» возобновил оформление всех видов транспорта после остановки движения. Она была связана с ночным пожаром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что стало его причиной, и как инцидент повлиял на время ожидания на границе?

Литва полностью возобновила оформление всех транспортных средств через «Мядининкай».

На погранпереходе «Мядининкай» произошёл пожар. Как это повлияло на время ожидания – пообщались с водителями-1

Из-за инцидента движение в пункте пропуска было остановлено. По состоянию на 10 утра пересечения границы с белорусской стороны ожидали около тысячи грузовых и легковых машин.

На погранпереходе «Мядининкай» произошёл пожар. Как это повлияло на время ожидания – пообщались с водителями-4

Литовская сторона очень тяжело пропускает, вот мучаемся, стоим – другого варианта нет.

На погранпереходе «Мядининкай» произошёл пожар. Как это повлияло на время ожидания – пообщались с водителями-7

– Сгорел какой-то ангар, временно, сказали, граница закрыта.
– Это как-то повлияло на ожидание или нет?
– Ну, повлияет, видимо, на пару дней дольше будем стоять.

На погранпереходе «Мядининкай» произошёл пожар. Как это повлияло на время ожидания – пообщались с водителями-10

Напомним, в настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют всего два пункта пропуска: «Каменный Лог» – «Мядининкай» и «Бенякони» – «Шальчининкай». Остальные четыре погранперехода прекратили свою работу по инициативе наших соседей.

На погранпереходе «Мядининкай» произошёл пожар. Как это повлияло на время ожидания – пообщались с водителями-13

– Приехал 2 часа назад, надеюсь, вечером уеду.
– Так быстро?
– Да, а мы же молоко покупаем, поэтому вперед-назад, а так ребята – да, неделями, может быть две недели, может быть, даже три.

На погранпереходе «Мядининкай» произошёл пожар. Как это повлияло на время ожидания – пообщались с водителями-16

Ездил последний раз полгода назад, но сейчас вообще просто печально, я не знаю, чем они думают там, просто не знаю.

На погранпереходе «Мядининкай» произошёл пожар. Как это повлияло на время ожидания – пообщались с водителями-19

Предположительно, причиной ночного пожара в пункте пропуска «Мядининкай» стал автомобиль, который загорелся во время досмотра. В машине искали тайники с контрабандными сигаретами. По информации литовских источников, люди в результате пожара не пострадали.

На погранпереходе «Мядининкай» произошёл пожар. Как это повлияло на время ожидания – пообщались с водителями-22

Алена Жиборт, корреспондент:
В течение дня движение через «Мядининкай» полностью возобновили. Изначально литовская сторона стала оформлять только транспортные средства, следующие в Беларусь. Чуть позже из нашей страны начали пропускать автобусы и грузовые автомобили. С 13:30 литовцы возобновили прием транспортных средств всех видов.

# Граница # общество

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