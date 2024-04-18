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18 апреля отмечают День памятников и исторических мест: как в Беларуси заботятся о культурном наследии?

18 апреля 2024 17:16
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Сохраним культурное наследие вместе. День памятников и исторических мест сегодня, 18 апреля, отмечают во всем мире. Уже четыре десятилетия установленная ЮНЕСКО дата способствует привлечению внимания мировой общественности к вопросам сохранения и защиты историко-культурного наследия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 апреля отмечают День памятников и исторических мест: как в Беларуси заботятся о культурном наследии?-1

Этому направлению в Беларуси традиционно уделяют пристальное внимание. В стране свыше пяти тысяч археологических, архитектурных и парковых комплексов. Из них четыре – в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это тысячелетняя Беловежская пуща, геодезическая дуга Струве, возрожденный Мирский и Несвижский замки. Объекты интересны не только белорусам, но и гостям нашей страны. Ежегодно их посещают сотни тысяч туристов. В 2024 году запланирована реконструкция храма Александра Невского и завершение реставрационных работ Ружанского дворцово-паркового комплекса.

18 апреля отмечают День памятников и исторических мест: как в Беларуси заботятся о культурном наследии?-4

Алексей Саракач, заместитель министра культуры Беларуси:
В целом историко-культурное наследие нашей страны поддерживается на достаточно высоком уровне. Вкладываются огромные средства республиканского бюджета, средства фонда Президента по поддержке культуры и искусства в реставрацию наших памятников, чтобы передать последующим поколениям.

18 апреля отмечают День памятников и исторических мест: как в Беларуси заботятся о культурном наследии?-7

Геннадий Ходор, консультант управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси:
У нас в этом году с учетом того, что все-таки это круглая дата, возникла идея сделать широкое мероприятие с участием представителей научного сообщества, архитекторов, археологов, искусствоведов, специалистов в области музейного дела, охраны историко-культурного наследия. И сегодня мы хотели бы показать потенциал историко-культурного наследия Беларуси для воспитания подрастающей молодежи, сохранения исторической правды в первую очередь.

18 апреля отмечают День памятников и исторических мест: как в Беларуси заботятся о культурном наследии?-10

Бережное отношение к нашему наследию, сохранение исторической правды – важный фактор национальной идентичности и белорусской государственности. Он играет значительную роль в формировании гражданственности и патриотизма.

# Культура # общество # Геннадий Ходор

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