В Беларуси внесены поправки в законы о правах ребенка, рекламе и СМИ: информацию будут маркировать от 0 до 18+

Новости Беларуси. В каком-то смысле баллы скоро появятся в телеэфире, на сайтах и даже в интернет-кафе. Значки от нуля до восемнадцати подскажут, для какого возраста ориентировано то, что показывают на экране. В общем, случай, когда кроха сын к отцу пришел, но не спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Чтобы монитор компьютера или телевизора воспитывал детей правильно, появится маркировка. Соответствующие поправки внесены в законы о правах ребенка, рекламе и СМИ. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ: информация на вырост.

Где та самая тонкая грань между 6 –12 –16 и 18+? К примеру, для фильма ее определяет специальная комиссия, которая не пропускает ни одной премьеры и в случае чего может переписать рекомендацию, закрепленную на официальном постере. И все же рамки дозволенного носят рекомендательный характер.

Как и пункты нового закона, который призван оградить детей от информации, причиняющий вред здоровью и развитию ребенка. Знак возрастной категории должен появиться на печатных изданиях, фильмах, телепрограммах, компьютерных играх – буквально везде. Но препятствием это в век компьютерных технологий не назовешь.

12-летний Сева может составить плейлист по программе «все включено». Единственный критерий – чтобы было интересно.

Всеволод Мелешко:

И наши, и зарубежные мультфильмы нравятся. Они все хорошие.

Психика ребенка в каком возрасте и от чего может сломаться, будет решать сам производитель белорусского информационного продукта. Если он зарубежный – миссия возлагается на распространителя. Плюс ко всему, при правительстве будет организован общественно-консультативный совет, который и будет рекомендовать нормы по любому отдельно взятому продукту.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Родители получают этот инструмент. И, в первую очередь, родители должны заботиться о правильном формировании личности своих детей.

Участие родителей в формировании личности ребенка просто необходимо, ведь маленькие представители категории 6+ пока только учатся разбираться в том, что такое хорошо и что такое плохо.

Екатерина сравнивает рекомендации с дорожными знаками: лучше правила соблюдать, но в то же время надо понимать что, зачем и почему.

Екатерина Солодкая:

Когда мы что-то смотрим и ребенок спрашивает, почему этот мультик нельзя, естественно, я объясняю: посмотри, какой злой этот герой, некрасивый, чему этот мультик тебя научит?

Аналогичный закон уже несколько лет действует в России. Вот только с его применением вышел казус: за пропаганду курения и алкоголизма в категорию 18+ попал легендарный «Ну-погоди!» С одной стороны, тема для шуток. С другой стороны, повод задуматься: не разглядит ли какая-нибудь комиссия расовую ненависть в «Мойдодыре» или наркоманию в «Винни-пухе»? Ведь в таком случае, к примеру, телеэфир для классики мультипликации будет открыт только с 11-ти вечера до 4-х утра. И кому это надо?

Николай Чергинец, председатель Общественного совета по нравственности:

Любой закон должен отвечать интересам общества. Скажем, нужен ли нам закон о многоженстве?– Нет, конечно. Взрослые люди, где бы они ни работали, кем бы ни работали, должны помнить о своей ответственности перед маленьким человеком.

Раньше воспитывала улица. Теперь – монитор компьютера или телевизор. Это факт. А хорошо это или плохо – вопрос спорный, если информацию можно получить, условно говоря, из каждого утюга.

Николай Чергинец, председатель Общественного совета по нравственности:

Помню, я ехал с внуком, и у нас в машине звучал на диске «Комбат». Так внук мой просил: «Дедуля, открой, пожалуйста, окно, пусть и другие слушают эту песню». А ведь и другая может воздействовать на ребенка так эмоционально.

Вкус запретного плода с точки зрения психологов просто примагничивает рейтинги: «Мультфильм содержит нецензурные выражения и сцены насилия. Поэтому его не стоит смотреть никому».

Кем вырастет ребенок, больше зависит от его родителей и ближайшего окружения. Телевизионная модель поведения сильна, но реальный мир выглядит намного убедительнее.