Пасхальный автопробег в честь 71-й годовщины Великой Победы проходит по областным центрам Беларуси

Новости Беларуси. Почти 2,5 тысячи километров за 4 дня. Пасхальный крестный ход на автомобилях в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной проходит по областным центрам Беларуси. Первой остановкой было Буйничское поле под Могилевом. Летом 41-го именно здесь находился главный форпост обороны Днепровского рубежа. 23 дня атаки фашистов героически сдерживали бойцы Красной армии вместе с ополченцами.

Участники крестного хода – представители военно-патриотических клубов, духовенства и воспитанники кадетского училища. Присоединиться к ним можно всем желающим по ходу их следования. Колонна из 5-ти автомобилей, выехавшая из столицы, уже в Могилеве увеличилась до 9-ти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Гук, участник крестного хода:

Я хотел, чтобы мои дети помнили – у меня шестеро детей – великий подвиг своих дедов, прадедов, поэтому я здесь. Надо показать детям, что дань уважения огромная за то, что мы живем под мирным небом.

Петр Шапко, организатор крестного хода:

В этом году совпали пасхальные празднования, которые продолжаются 40 дней, и День Победы. Мы решили, что тот подвиг наших предков, который был совершен, и духовная составляющая должны соединиться вместе.