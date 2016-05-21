Первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ» Юрий Чечукевич – о том, как молодежи заработать летом

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Хотим предупредить сразу, что сегодняшний выпуск не для всех. Приглашаем к экранам студентов и всех, кто с нетерпением ждет летнего перерыва в учебе. Но если вы собираетесь эти несколько месяцев провести лежа на пляже или на диване, не тратьте время на просмотр.

Мы призываем провести эти полчаса у телевизора активных и инициативных! Тех, кто не хочет сидеть на родительской шее. У кого есть желание и стремление подзаработать. Сегодня поговорим о том, какие возможности для этого есть. Да, конечно, стройотряды – самый известный и популярный способ укрепления финансовой независимости. Узнаем: как туда попасть и где будут работать; какие возможности подработать может предоставить город помимо стройотрядов; могут ли подзаработать школьники.

Чтобы выяснить это, ведущий программы встретился с человеком, который знает об этом если не все, то очень многое. Гость «Большого города» – Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ».