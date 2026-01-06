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В Беларуси внесены изменения в правила приёма в вузы и ссузы – Указ Президента

06 января 2026 13:48
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В Беларуси внесены изменения в правила приема в вузы и ссузы. Сегодня, 6 января, соответствующий указ подписал Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси внесены изменения в правила приёма в вузы и ссузы – Указ Президента-2

Так, согласно документу, для поступления на заочную форму обучения больше не требуется соответствие трудового стажа избранному профилю образования. Чтобы обеспечить равные возможности абитуриентам при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, при справедливом конкурсном отборе указом создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании. Ее председателем назначена заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.

# Новые правила приема в вузы и ссузы # Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси

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