В Беларуси внесены изменения в правила приёма в вузы и ссузы – Указ Президента

В Беларуси внесены изменения в правила приема в вузы и ссузы. Сегодня, 6 января, соответствующий указ подписал Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, согласно документу, для поступления на заочную форму обучения больше не требуется соответствие трудового стажа избранному профилю образования. Чтобы обеспечить равные возможности абитуриентам при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, при справедливом конкурсном отборе указом создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании. Ее председателем назначена заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.