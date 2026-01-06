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Специальный план «Погода. Снежные заносы» введён ГАИ по всей Гомельской области

06 января 2026 13:47
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Из-за снегопада на всей территории Гомельской области введен специальный план «Погода. Снежные заносы». Госавтоинспекцией организован постоянный мониторинг дорожной сети, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальный план «Погода. Снежные заносы» введён ГАИ по всей Гомельской области-2

Контролируется качество уборки снега как на проезжей части, так и на тротуарах. Обеспечивается сопровождение колонн дорожной и коммунальной техники.

Специальный план «Погода. Снежные заносы» введён ГАИ по всей Гомельской области-4

Константин Каребо, начальник межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Госавтоинспекция обеспечивает сопровождение звеньев снегоуборочной техники по улично-дорожной сети и улицам города Гомеля. Обращаясь к автомобилистам, прошу строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание обращаю на исключение фактов остановки транспортных средств в тех местах, в которых это создаст препятствие для уборки снега.

В ГАИ рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. К непогоде коммунальные службы Гомельской области подготовились заблаговременно – для должного содержания дорог задействовано около 60 единиц специализированной техники и более 450 работников ЖКХ. На уборку снега также вышли коллективы предприятий и организаций.

# Погода # ГАИ # Погода в Беларуси

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