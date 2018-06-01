В Беларуси в Международный день защиты детей пройдут сотни акций и мероприятий

Новости Беларуси. Не просто слова, а забота о самом дорогом. 1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси этот праздник проходит масштабно. По всей стране запланированы сотни акций и мероприятий. К слову, количество детей в Беларуси за восемь лет выросло на 6 %, то есть на 107 тысяч. В 2017 году родилось 103 тысячи малышей. Не первый год численный приоритет у сильной половины: мальчиков больше, чем девочек.

Тенденция к рождению второго и последующих детей, которая наметилась в последние годы, продолжается. Государство уделяет особое внимание усилению материальной поддержки.