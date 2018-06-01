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Обзор прессы. Житель деревни Жабино без рук за четыре года выстроил двухэтажный терем и покорил Эльбрус?

01 июня 2018 06:48
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Редакторы газеты «Беларускі Час» знакомят читателей с удивительной историей жителя деревни Жабино. Михаил Лоборев без рук за четыре года выстроил двухэтажный терем, покорил Эльбрус и желает в свои шестьдесят семь получить водительские права, читайте и вдохновляйтесь. 

Обзор прессы. Житель деревни Жабино без рук за четыре года выстроил двухэтажный терем и покорил Эльбрус?-1

А корреспондент издания «Беларускі Час» Юлия Кулик приглашает читателей совершить путешествие в Ельню. Именно там находится крупнейший в Европе озерно-болотный комплекс. Обо всех тайнах этих мест в свежем репортаже с живописными фото.   

Обзор прессы. Житель деревни Жабино без рук за четыре года выстроил двухэтажный терем и покорил Эльбрус?-4

В Международный День защиты детей газета «Минский курьер» знакомит читателей с девятилетней Марией Нарбутович, которая знает своих предков до пятого колена, а отдельных представителей –  и до одиннадцатого.

Обзор прессы. Житель деревни Жабино без рук за четыре года выстроил двухэтажный терем и покорил Эльбрус?-7

И с белорусским оператором Юрием Елховым, подарившим нам «Приключения Буратино» и другие любимые кинофильмы. В большом интервью мастер рассказал о своей творческой жизни и о том, за что его прозвали человеком-оркестром. 

Обзор прессы. Житель деревни Жабино без рук за четыре года выстроил двухэтажный терем и покорил Эльбрус?-10

А в столице идет горячее обсуждение детального плана возведения двух микрорайонов. Квартал, который находится за улицей Радиальной, ждет реконструкция. Подробнее о планах расскажет заместитель главы администрации Заводского района Александр Степанов.  

Обзор прессы. Житель деревни Жабино без рук за четыре года выстроил двухэтажный терем и покорил Эльбрус?-13

Тему строительства в своей постоянной рубрике «Траектория Спутника» поддержит и «Республика». О жилье в городах-сателлитах и планах на ближайшую «пятилетку» в большом материале Елены Мисник.  

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт # сми

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