«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске
Новости Беларуси. Белорусские сварщики показывают высокий уровень мастерства. В Минске проходит национальный конкурс, по итогам которого определят лучших в своей профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже в 14-й раз турнир украшает белорусский промышленный форум. Лидеры соревнуются в пяти номинациях – от механизированной до художественной сварки.
Искрометные соревнования требуют четкого глазомера, спокойствия (ведь без твердой руки никак) и, несмотря на всю брутальность профессии, творческого подхода. Уложиться в отведенные 30 минут и заварить красивый шов – настоящее искусство.
Дмитрий Бурец, участник 14-го конкурса сварщиков Беларуси:
Здесь главное – металл не пропалить, поймать момент. Сварщик – это белая кость любого производства, без сварки никуда.
Для всех участников конкурсные задания – привычная работа. Владимир, например, заваривает нефтепроводы, так что здесь, можно сказать, упражнение в миниатюре. Больше переживает за теорию.
Владимир Кудря, участник 14-го конкурса сварщиков Беларуси:
У нас трубы побольше, чем здесь. Теоретически мы должны знать всё: какое железо сварить, как правильно металл подобрать.
Яна Шипко, СТВ:
Вот так чуть-чуть дали жару на съемке. То, что со стороны выглядит очень просто, – аргоновая сварка – это один из самых трудоемких видов сварки, требующий ювелирной точности. Так что аргонщики в профессиональных кругах – на вес золота.
На конкурсе 5 номинаций – от сварки механизированной до художественной: настоящие произведения искусства.
Команда из Солигорска привезла мини-макет техники, которую они делают для шахтеров.
Валентин Семенчук, участник 14-го конкурса сварщиков Беларуси:
Сварили своими руками у нас на заводе.
И друзья, и родители работают, мои клеммы на крепях узнают, сварку нашу хвалят.
Без сварки современный мир невозможно представить. От космический кораблей до подводных лодок – везде результаты труда сварщиков. Что уж говорить про строительство, например.
Леонид Денисов, председатель жюри 14-го конкурса сварщиков Беларуси:
Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси. Сварщики здесь получают огромный опыт, учатся друг от друга: какие дефекты нельзя допускать.
От качества сварки зависит безопасность будущих конструкций. Требования жесткие. Даже на глаз жюри выбраковывает изрядную долю образцов.
«Просвечивать» отобранные работы отправят на специальный рентген. И только после этого завтра, 1 июня, станут известны победители. Лучшие представят Беларусь на международных соревнованиях.