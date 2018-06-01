Регистрация на ЦТ завершается в Беларуси 1 июня. В какие дни пройдут испытания?

Новости Беларуси. 1 июня в Беларуси завершается регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для регистрации абитуриенту необходимо при себе иметь паспорт. Важно, чтобы документ, удостоверяющий личность, был действительным на протяжении всей вступительной кампании.

Абитуриент имеет право проходить тестирование по четырем предметам. ЦТ начнется 12 июня с испытаний по белорусскому языку, 14 июня пройдут тесты по русскому языку, 16 июня – по обществоведению, 18 июня – по математике, 20 июня – по биологии, 22 июня – по иностранным языкам , 24 июня – по химии, 26 июня – по физике, 28 июня – по истории Беларуси, 30 июня – по географии. Завершится тестирование 2 июля экзаменом по всемирной истории.