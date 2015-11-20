Прямой эфир

В Беларуси увеличивается число звонков и сообщений в адрес правоохранителей

20 ноября 2015 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Видимо, как реакция на обострившуюся ситуацию, в мире увеличивается число звонков и сообщений в адрес правоохранителей.  В том числе и среди белорусов. Они стали чаще сообщать в милицию о бесхозных и подозрительных предметах. Раньше таких обращений  поступало всего несколько в месяц.

Для сравнения, только за минувшие сутки в Витебске четырежды проводили эвакуацию людей из-за сообщений об опасных предметах. В столице вчера днем были перекрыты выходы из метро на двух станциях. Тревога оказалась ложной, но сотрудники милиции уверены: такая бдительность и отработка  алгоритма действий еще больше повысят уровень безопасности в Беларуси, сообщали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Михневич, первый заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь:
События над Синайским полуостровом, во Франции активная фаза антитеррористической операции, заставляют все государства обратить внимание еще раз на вопросы безопасности.
Мы проводим активные мероприятия в местах массового пребывания граждан – вокзалы, аэропорты, то есть там, где сегодня больше всего пребывает нашего населения.
Приятно и отрадно отметить, что сегодня наше население очень адекватно реагирует на те действия, которые проводятся сотрудниками органов внутренних дел. Началось активное сообщение о различных посторонних предметах, о различных подозрительных людях, о подозрительных действиях со стороны людей. И это не остается без внимания.

# общество # Национальная безопасность # Валентин Михневич

Другие новости рубрики

Все новости
Талантливая молодежь Беларуси: банк одаренных детей пополняется на 2 тыс человек ежегодно
20 ноября 2015 16:40

Талантливая молодежь Беларуси: банк одаренных детей пополняется на 2 тыс человек ежегодно

Самая красивая девушка Новой Зеландии побила собственный рекорд, съев 22 Биг Мака меньше, чем за час
20 ноября 2015 14:44

Самая красивая девушка Новой Зеландии побила собственный рекорд, съев 22 Биг Мака меньше, чем за час

В Беларуси оценивать качество государственных услуг будут обычные граждане с помощью электронных соцопросов
20 ноября 2015 13:34

В Беларуси оценивать качество государственных услуг будут обычные граждане с помощью электронных соцопросов