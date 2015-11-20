В Беларуси увеличивается число звонков и сообщений в адрес правоохранителей

Новости Беларуси. Видимо, как реакция на обострившуюся ситуацию, в мире увеличивается число звонков и сообщений в адрес правоохранителей. В том числе и среди белорусов. Они стали чаще сообщать в милицию о бесхозных и подозрительных предметах. Раньше таких обращений поступало всего несколько в месяц.

Для сравнения, только за минувшие сутки в Витебске четырежды проводили эвакуацию людей из-за сообщений об опасных предметах. В столице вчера днем были перекрыты выходы из метро на двух станциях. Тревога оказалась ложной, но сотрудники милиции уверены: такая бдительность и отработка алгоритма действий еще больше повысят уровень безопасности в Беларуси, сообщали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Михневич, первый заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь:

События над Синайским полуостровом, во Франции активная фаза антитеррористической операции, заставляют все государства обратить внимание еще раз на вопросы безопасности.

Мы проводим активные мероприятия в местах массового пребывания граждан – вокзалы, аэропорты, то есть там, где сегодня больше всего пребывает нашего населения.

Приятно и отрадно отметить, что сегодня наше население очень адекватно реагирует на те действия, которые проводятся сотрудниками органов внутренних дел. Началось активное сообщение о различных посторонних предметах, о различных подозрительных людях, о подозрительных действиях со стороны людей. И это не остается без внимания.