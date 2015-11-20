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В Беларуси оценивать качество государственных услуг будут обычные граждане с помощью электронных соцопросов

20 ноября 2015 13:34
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Новости Беларуси. В Беларуси вскоре может измениться подход к работе госслужащего. К примеру, оценивать качество государственных услуг будут обычные граждане с помощью электронных соцопросов. От этого во многом будет зависеть зарплата и карьера госслужащего.

Новая программа обучения управленцев закреплена в меморандуме о сотрудничестве между Академией управления и ПРООН. Кстати, в Беларуси уже отрабатывается на практике уникальный проект – социальная лаборатория. Он позволяет значительно  ускорить связь между высокими чиновниками и инициативной молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Роль государственных служащих в любом государстве очень велика, потому что они принимают решения, которые распространяются и влияют на все общество. Поэтому, естественно, среди государственных служащих должны быть люди очень порядочные, грамотные, профессиональные.

# общество # Государственная социальная политика # Марианна Щеткина

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