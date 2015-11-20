Талантливая молодежь Беларуси: банк одаренных детей пополняется на 2 тыс человек ежегодно

Новости Беларуси. Всемирный день ребенка отмечает 20 ноября планета. К всеобщему празднику детства присоединилась и Беларусь. Поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять рост его способностей, это особо важная задача. В нашей стране поддержка и воспитание юных талантов является важнейшей государственной задачей. Каждый год банк одаренных детей пополняется на 2 тысячи человек. С юными талантами пообщалась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Вот это – подача настоящего чемпиона. 14-летний Саша проводит на корте все свободное время. Теннис для мальчика не просто увлечение. В свои 14 Саша уже живет большим спортом.

И каждодневные тренировки дают свой результат. Только с начала этого года копилка мальчика пополнилась на 7 золотых медалей. Причем соперничал Саша нередко и со взрослыми спортсменами. Сказочного успеха юный теннисист добился без какого-либо волшебства. У мальчика нет счастливых часов, как у Рафаэля Надаля, или магического амулета Марата Сафина.

Александр Згировский, член национальной сборной Беларуси по теннису среди юношей и девочек до 14 лет:

Я всегда беру с собой свой характер. Это мой основной талисман.

Белорусская школа тенниса славится во всем мире. Наших спортсменов узнают на улицах Нью-Йорка и авеню Лондона. Чтобы вырастить будущих Азаренко и Мирного, строятся профессиональные корты, а с маленькими спортсменами работают заслуженные тренеры.

Александр Згировский, член национальной сборной Беларуси по теннису среди юношей и девочек до 14 лет:

Я много где был и видел очень много кортов, академий. Наша академия одна из лучших в мире.

Наталья Згировская, мама:

Без поддержки страны вообще невозможно выйти на международный уровень. Потому что это совершенно непосильные расходы – это турниры, тренировки.

С недетским упорством идет к своей цели и 14-летняя Вероника Маевская. Девочка виртуозно играет на цимбалах. Ежедневные репетиции, фестивали, конкурсы. Это уже не хобби. Сегодня талантливая девушка солирует в образцовом оркестре белорусских инструментов.

Вероника Маевская, ученица «Детской школы искусств №5 г. Гомеля»:

Очень красивый звук и само исполнение, как на них нужно играть. Столько разных вариантов!

За плечами Вероники десятки побед на музыкальных фестивалях. Пожалуй, самая громкая из них – в конкурсе исполнителей имени Иосифа Жиновича.

Оксана Лахтюк, учитель «Детской школы искусств №5 г. Гомеля»:

Я хочу отметить, что этот конкурс полностью финансируется государством. Лауреаты становятся стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Анастасия Винчо, СТВ:

Победители международных олимпиад и соревнований. Будущие ученые и яркие звезды эстрады. Наши дети подают большие надежды и уже заявляют о себе в голос на весь мир. И страна знает своих героев. Каждый год банк данных одаренной молодежи пополняется на тысячи ребят. А это значит, что для развития таланта этих детей в стране будут создаваться все условия.